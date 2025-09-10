В Польше закрыли воздушное пространство над частью страны

© Служба новостей «URA.RU»
Варшава закрыла часть воздушного пространства для самолетов
Варшава закрыла часть воздушного пространства для самолетов Фото:

Часть воздушного пространства Польши в настоящий момент закрыта. В том числе ограничена работы ряда крупнейших аэропортов страны, включая столичную воздушную гавань имени Фридерика Шопена в Варшаве. Об этом сообщают представители аэропорта в соцсетях. 

«В связи с действиями государственных служб и вооруженных сил по обеспечению безопасности воздушное пространство над частью страны, в том числе над аэропортом имени Фридерика Шопена, временно закрыто», — говорится в заявлении, размещенном на странице варшавской воздушной гавани. 

Польские журналисты уточняют, что кроме варшавского аэропорта ограничения затронули также авиаузлы в Жешуве, Люблине и Модлине. В этих городах полностью остановлены взлетно-посадочные операции: рейсы не принимаются и не отправляются.

Незадолго до этого оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении ряда неопознанных объектов. Военные идентифицировали их как беспилотники, которые вторглись в воздушное пространство Польши. Затем премьер-министр страны Дональд Туск собрал экстренное заседание правительства. 

