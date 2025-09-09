09 сентября 2025

Пермяк, изготовивший ружье и хранивший в доме взрывчатку, получил срок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрывчатое вещество мужчина использовал при изготовлении патронов
Взрывчатое вещество мужчина использовал при изготовлении патронов Фото:

Житель Куединского округа Пермского края осужден за хранение в своем доме взрывчатки, самодельного ружья и патронов. Арсенал обнаружили полицейские и возбудили в отношении мужчины уголовное дело, который рассмотрел суд. Об этом сообщается в telegram-канале краевой прокуратуры.

«Судом установлено, что подсудимый изготовил из подручных материалов и составных частей огнестрельного оружия самодельное ружье, которое планировал использовать для охоты. Кроме того, при обыске в жилище мужчины обнаружено взрывчатое вещество. Он пояснил стражам порядка, что незаконно приобрел его и использовал при изготовлении патронов», — информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Куединца осудили по трем статям уголовного кодекса РФ: незаконное хранение оружия и боеприпасов к нему, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ незаконное изготовление оружия (222 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ и ст. 223 УК РФ). Суд назначил ему условный срок. Также мужчина обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее за совершение аналогичных преступлений к реальному лишению свободы была приговорена жительница Добрянки. А в Чайковском уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по указанным выше статьям УК РФ, сейчас расследуется.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Куединского округа Пермского края осужден за хранение в своем доме взрывчатки, самодельного ружья и патронов. Арсенал обнаружили полицейские и возбудили в отношении мужчины уголовное дело, который рассмотрел суд. Об этом сообщается в telegram-канале краевой прокуратуры. «Судом установлено, что подсудимый изготовил из подручных материалов и составных частей огнестрельного оружия самодельное ружье, которое планировал использовать для охоты. Кроме того, при обыске в жилище мужчины обнаружено взрывчатое вещество. Он пояснил стражам порядка, что незаконно приобрел его и использовал при изготовлении патронов», — информирует пресс-служба надзорного ведомства. Куединца осудили по трем статям уголовного кодекса РФ: незаконное хранение оружия и боеприпасов к нему, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ незаконное изготовление оружия (222 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ и ст. 223 УК РФ). Суд назначил ему условный срок. Также мужчина обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Ранее за совершение аналогичных преступлений к реальному лишению свободы была приговорена жительница Добрянки. А в Чайковском уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по указанным выше статьям УК РФ, сейчас расследуется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...