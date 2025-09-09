Пермяк, изготовивший ружье и хранивший в доме взрывчатку, получил срок

Житель Куединского округа Пермского края осужден за хранение в своем доме взрывчатки, самодельного ружья и патронов. Арсенал обнаружили полицейские и возбудили в отношении мужчины уголовное дело, который рассмотрел суд. Об этом сообщается в telegram-канале краевой прокуратуры.
«Судом установлено, что подсудимый изготовил из подручных материалов и составных частей огнестрельного оружия самодельное ружье, которое планировал использовать для охоты. Кроме того, при обыске в жилище мужчины обнаружено взрывчатое вещество. Он пояснил стражам порядка, что незаконно приобрел его и использовал при изготовлении патронов», — информирует пресс-служба надзорного ведомства.
Куединца осудили по трем статям уголовного кодекса РФ: незаконное хранение оружия и боеприпасов к нему, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ незаконное изготовление оружия (222 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ и ст. 223 УК РФ). Суд назначил ему условный срок. Также мужчина обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Ранее за совершение аналогичных преступлений к реальному лишению свободы была приговорена жительница Добрянки. А в Чайковском уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по указанным выше статьям УК РФ, сейчас расследуется.
