В РСТ рассказали, как протесты в Непале повлияли на российских туристов

Shot: туристы из России массово отказываются от поездок в Непал из-за протестов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сентябрь считается низким сезоном для этого направления
Сентябрь считается низким сезоном для этого направления Фото:
новость из сюжета
В Непале разгорелись протесты после отмены популярных соцсетей

Массовых отказов от поездок в Непал из-за протестов в стране не наблюдается. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). При этом telegram-канале Shot пишет, что ситуация складывается иначе. 

«Несмотря на беспорядки в столичном Катманду, приведшие к жертвам среди протестующих, отказов от поездок в Непал пока нет», — рассказали в пресс-службе РСТ, передает ТАСС. Сентябрь считается низким сезоном для этого направления, и число российских туристов в стране невелико. Оживление спроса ожидается в конце октября — начале ноября, на этот период отказов от поездок нет.

Однако, telegram-канале Shot сообщает, что российские туристы начали отменять поездки в Непал из-за протестов. В этот период многие россияне планировали принять участие в индуистском фестивале Дашайн — одном из главных праздников страны. Ситуация в Непале осложнилась после закрытия воздушного пространства страны. Российские туристы начали сдавать билеты авиакомпаний Royal Nepal Airlines, Air India и Air Arabia. Большинство запланированных туров приходилось на сентябрь и октябрь — как раз на время проведения Дашайна.

Партнеры российских туроператоров в Непале сообщают, что все группы туристов находятся в безопасности. Некоторым путешественникам рекомендовано оставаться в местах проживания до поступления новых новостей. Власти Непала уже отменили решение о блокировке социальных сетей, однако в ряде городов действует комендантский час.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Массовых отказов от поездок в Непал из-за протестов в стране не наблюдается. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). При этом telegram-канале Shot пишет, что ситуация складывается иначе.  «Несмотря на беспорядки в столичном Катманду, приведшие к жертвам среди протестующих, отказов от поездок в Непал пока нет», — рассказали в пресс-службе РСТ, передает ТАСС. Сентябрь считается низким сезоном для этого направления, и число российских туристов в стране невелико. Оживление спроса ожидается в конце октября — начале ноября, на этот период отказов от поездок нет. Однако, telegram-канале Shot сообщает, что российские туристы начали отменять поездки в Непал из-за протестов. В этот период многие россияне планировали принять участие в индуистском фестивале Дашайн — одном из главных праздников страны. Ситуация в Непале осложнилась после закрытия воздушного пространства страны. Российские туристы начали сдавать билеты авиакомпаний Royal Nepal Airlines, Air India и Air Arabia. Большинство запланированных туров приходилось на сентябрь и октябрь — как раз на время проведения Дашайна. Партнеры российских туроператоров в Непале сообщают, что все группы туристов находятся в безопасности. Некоторым путешественникам рекомендовано оставаться в местах проживания до поступления новых новостей. Власти Непала уже отменили решение о блокировке социальных сетей, однако в ряде городов действует комендантский час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...