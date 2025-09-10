В РСТ рассказали, как протесты в Непале повлияли на российских туристов

Массовых отказов от поездок в Непал из-за протестов в стране не наблюдается. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). При этом telegram-канале Shot пишет, что ситуация складывается иначе.
«Несмотря на беспорядки в столичном Катманду, приведшие к жертвам среди протестующих, отказов от поездок в Непал пока нет», — рассказали в пресс-службе РСТ, передает ТАСС. Сентябрь считается низким сезоном для этого направления, и число российских туристов в стране невелико. Оживление спроса ожидается в конце октября — начале ноября, на этот период отказов от поездок нет.
Однако, telegram-канале Shot сообщает, что российские туристы начали отменять поездки в Непал из-за протестов. В этот период многие россияне планировали принять участие в индуистском фестивале Дашайн — одном из главных праздников страны. Ситуация в Непале осложнилась после закрытия воздушного пространства страны. Российские туристы начали сдавать билеты авиакомпаний Royal Nepal Airlines, Air India и Air Arabia. Большинство запланированных туров приходилось на сентябрь и октябрь — как раз на время проведения Дашайна.
Партнеры российских туроператоров в Непале сообщают, что все группы туристов находятся в безопасности. Некоторым путешественникам рекомендовано оставаться в местах проживания до поступления новых новостей. Власти Непала уже отменили решение о блокировке социальных сетей, однако в ряде городов действует комендантский час.
