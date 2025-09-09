Протесты в Непале: что делать россиянам, оказавшимся в центре конфликта

В Катманду (Непал) застряли российские туристы. Они не могут выехать из-за частичного закрытия международного аэропорта и продолжающихся беспорядков. По данным telegram-канал SHOT, там находятся несколько сотен российских граждан. Рассказываем о том, что делать россиянам, оказавшимся в Непале и куда обратиться за помощью.
Российские туристы не могут уехать из Непала
Предположительно, в Катманду (Непал) остаются несколько сотен граждан России, которые не могут выехать из-за частичного закрытия международного аэропорта на фоне продолжающихся массовых беспорядков. В связи с протестами значительная часть населения лишена возможности покинуть свои жилища, деятельность супермаркетов и торговых точек практически прекращена.
У ряда туристов заканчиваются продовольственные запасы, восполнить которые в сложившейся ситуации не представляется возможным. Связь также работает с перебоями. Очевидцы отмечают возникновение большого количества возгораний в различных частях города. Участники протестов поджигают здания государственных структур, а также жилые дома, принадлежащие представителям власти.
На улицах ведется патрулирование военными подразделениями, в то время как над городом регулярно пролетают вертолеты, пишет telegram-канал SHOT.
Что делать российским туристам, оказавшимся в Непале
МИД РФ рассказал, как россиянам улететь из охваченного протестами Непала
По данным МИД РФ, власти Непала организовали бесплатные шаттл-автобусы для иностранных туристов, находящихся в Катманду во время действия комендантского часа. «Бесплатные автобусы будут курсировать по основным маршрутам между аэропортом и отелями, чтобы туристы могли безопасно добраться до мест проживания и обратно», — сказано в сообщении. Отмечается, что на каждом маршруте работает помощник, готовый оказать поддержку пассажирам.
В целях повышения удобства для путешественников организованы три отдельных маршрута:
- первый из них связывает аэропорт с отелями Annapurna, Yak & Yeti и Shanker, а также пролегает через районы Нью-роуд и Тамель.
- второй маршрут обеспечивает транспортную доступность к гостиницам Hilton, Marriott, Radisson, Shangri-La, Hyatt Regency, Dwarika и другим важным городским объектам.
- третий маршрут включает в себя отели Everest, Himalaya, Soaltee, Grand и ряд других заведений. Контактные номера помощников для каждого маршрута размещены на официальном сайте совета по туризму Непала.
РСТ рекомендует избегать мест протестов
По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), туристические районы Покхара и окрестности Эвереста пока не затронуты событиями в Катманду. В организации рекомендовали российским туристам:
- оставаться в безопасных местах;
- избегать районов проведения протестных акций и массовых собраний;
- следить за новостями и соблюдать все указания местных властей;
- в случае возникновения срочных вопросов или чрезвычайных ситуаций настоятельно рекомендуем обращаться в посольство России в Катманду.
Что делать, чтобы вернуться в Россию
Гражданам, оказавшимся за рубежом и столкнувшимся с трудностями, рекомендуется в первую очередь связаться со своим туроператором. Если в состав туристического пакета входил авиабилет, организация возьмет на себя урегулирование вопроса о возвращении. Приобретать билеты на обратный рейс самостоятельно следует только после согласования действий с туроператором. Дополнительно для поддержки путешественников доступно приложение «помощник туриста».
Для организации выезда за пределы страны рекомендуется ознакомиться с актуальной информацией о правилах выезда на официальных интернет-ресурсах Министерства транспорта и Федерального агентства воздушного транспорта. Дополнительные сведения можно получить на сайтах российских посольств и генеральных консульств, а также в их аккаунтах в социальных сетях и telegram-каналах. Кроме того, целесообразно проверить обновления на официальных сайтах авиакомпаний.
Куда обращаться
Российским гражданам, планирующим возвращение на родину, рекомендуется обратиться в ближайшее посольство или генеральное консульство Российской Федерации. Кроме того, для получения поддержки возможно воспользоваться горячей линией Ростуризма. Существует возможность обратиться в департамент Ситуационно-кризисного центра МИД РФ по горячей линии.
Почему начались беспорядки в Непале
В Непале вспыхнули массовые волнения после того, как правительство страны приняло решение ограничить доступ к таким сервисам, как Facebook, Instagram, WhatsApp (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) и YouTube. Данный шаг был обусловлен тем, что указанные платформы не выполнили требования регистрации в Министерстве связи и информационных технологий Непала. Вскоре после введения запретительных мер по всей стране начались масштабные акции протеста.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.