Как принять участие в едином дне голосования 12-14 сентября и что для этого нужно: справка

В единый день голосования (ЕДГ-2025) с 12 по 14 сентября жители 81-го субъекта России смогут выбрать губернаторов и депутатов городской думы. Так, жители 21 региона определят новых руководителей, а в 11 регионах изберут депутатов законодательных собраний. Кроме того, в 25 субъектах страны состоится голосование за глав муниципалитетов, а также за представителей в городских и сельских советах. Как принять участие в едином дне голосования 12-14 сентября и что для этого нужно — в материале URA.RU.
Как проголосовать на выборах
Все граждане России старше 18 лет получат два бюллетеня: по выборам губернатора и депутатов городской думы — в зависимости от региона проживания и условий ЕДГ. Для голосования необходим паспорт или военный билет (для военнослужащих). В ряде регионов также предусмотрено электронное голосование, доступ к нему открывается через специальную онлайн-платформу. Кроме того, в некоторых субъектах голосование растягивается на два или три дня, что позволяет выбрать наиболее удобное время.
Можно ли голосовать не по месту регистрации
Жители ряда муниципалитетов могут проголосовать на другом избирательном участке, подав заявление через «Госуслуги», МФЦ или избирательную комиссию до 8 сентября. Для этого доступен механизм «Мобильный избиратель», заменивший открепительные удостоверения.
Как найти свой участок
Адрес избирательного участка можно узнать в личном кабинете на портале «Госуслуги» в разделе «Я — избиратель» или на сайте на сайте ЦИК России. Также узнать его можно, позвонив в территориальную избирательную комиссию.
Голосование на дому
Избиратели, которые не могут посетить участок по состоянию здоровья, могут подать заявление на выездное голосование через «Госуслуги» с 4 по 12 сентября или обратиться в участковую комиссию. Члены комиссии приедут по указанному адресу с 4 по 14 сентября до 14:00 по местному времени.
Безопасность и наблюдение
Все избирательные участки оборудованы металлодетекторами и круглосуточно охраняются сотрудниками полиции и казачества. До дня голосования участки проверяет межведомственная комиссия, в которую входят сотрудники Роспотребнадзора, Росгвардии, МВД, МЧС, администрации города. За процессом голосования и подсчетом голосов следят наблюдатели от Общественной палаты, политических партий и кандидатов.
Дистанционное электронное голосование
Для участия в ДЭГ необходимо подать заявление на «Госуслугах» и дождаться подтверждения. Для этого понадобятся логин и пароль от «Госуслуг». Голосование будет доступно с 08:00 до 20:00 по местному времени через портал.
