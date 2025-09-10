Apple после анонса новых IPhone перестала продавать старые модели

Американская компания Apple убрала из фирменного интернет-магазина четыре модели iPhone, выпущенных год назад. С продажи исчезли флагманские iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, а также базовые iPhone 15 и 15 Plus, которые были представлены в 2023 году. В этом убедился корреспондент URA.RU.
Согласно данным сайта, в актуальной линейке устройств остались лишь новые iPhone 17, а также iPhone 16, 16 Plus и бюджетный 16e. Именно эти модели можно приобрести через официальный сайт Apple.
На данный момент самой доступной моделью в официальной рознице стал iPhone 16e, его цена начинается от 599 долларов (около 50 тысяч рублей). Чуть дороже стоит iPhone 16 — от 699 долларов (59 тысяч рублей). Флагманом линейки стал iPhone 17 Pro Max стоимостью минимум 1199 долларов (100 тысяч рублей). Еще одной новинкой стал представленный 9 сентября iPhone 17 Air — это абсолютно новое устройство в ассортименте бренда.
Накануне Apple презентовала сразу четыре новых смартфона: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Air. После анонса компания обновила разделы на своем сайте, убрав упоминания устаревших моделей. В розничных сетях и у партнеров прошлогодние устройства все еще можно найти, однако официальная поддержка и поставки постепенно сокращаются.
