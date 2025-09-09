Самый тонкий айфон и отслеживание пульса в наушниках: Apple представила новейшие разработки

Apple презентовала iPhone 17 Pro

10 сентября 2025 в 01:07 Размер текста - 17 +

Новейшие разработки были представлены в рамках ежегодной презентации Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Apple представила новый iPhone 17 на презентации В рамках первой осенней презентации Apple пользователям представили новую линейку смартфонов — iPhone 17. Рассказали об усовершенствовании AirPods Pro третьего поколения. Объяснили, как устроен функционал Apple Watch 11. Подробнее о новых гаджетах и возможностях девайсов — узнаете из обзора URA.RU. iPhone 17 в старом дизайне НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Apple презентовала iPhone 17: характеристики и цены В новом айфоне диагональ дисплея увеличили до 6,3 дюймов (160,02 см). Динамическая частота обновления выросла до 120 Гц. Гаджет будет работать под управлением чипа A19 c 16-ядерным процессором Neural Engine. Пять ядер отвечают только за графику. В базовой модели — 256 ГБ памяти. Разработчики сделали экран еще более защищенным от царапин. Он стал более мощным. Устройство заряжается до 50% за 30 минут. Были улучшены основная и фронтальная камеры с разрешением 48 МП, селфи — теперь с горизонтальным режимом. Самый тонкий айфон в истории Разработчик представил собственные технологические новинки Фото: презентация Apple Phone 17 Air стал самым тонким за всю историю Apple. Он может снимать с двух камер одновременно — задней и фронтальной. Смартфон покрыт титановым корпусом с обеих сторон. Алюминиевый iPhone 17 Pro В Pro-линейке опять вернулись к алюминию. У двух предшествующих поколений базовая рамка была выполнена из титана. В компании приняли решение изменить дизайн задней крышки смартфона. Как и ожидалось, появилась большая накладка в зоне блока камер. Apple Watch 11 с датчиком давления Разработчики добавили два новых циферблата Фото: презентация Apple В устройство встроен 5G-модем. Стекло сделали более устойчивым ко внешним повреждениям. Фишкой стал датчик отслеживания гипертонии. Часы следят за дыханием, когда человек спит. Теперь можно получать статистику в стандартном приложении без сторонних сервисов и подписок. Работа аккумулятора увеличена с 18 до 24 часов. При этом в новых Apple Watch Ultra 3 появилась поддержка спутниковой связи. AirPods Pro 3 отслеживают пульс Перед изменением дизайна провели множество исследований Фото: презентация Apple Шумоподавление в новых беспроводных наушниках улучшено в два раза по сравнению с предыдущим поколением и в четыре — если сравнивать с первым. Существенно изменились посадка и дизайн: AirPods Pro стали еще компактнее. Аккумулятор сделали мощнее: способен держать заряд восемь часов вместо шести. В устройство добавили переводчик, работающий в режиме реального времени на базе Apple Intelligence. Появился датчик сердечного ритма. Новинка Apple Ремешок доступен в 10 цветах Фото: интернет-магазин Новшеством этого года стал ремешок через плечо для линейки iPhone. Стоит такое удовольствие 5 000 рублей. Он продается отдельно и крепится к чехлу, за который придется заплатить ровно столько же. На другие чехлы его повесить невозможно из-за технических особенностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рамках первой осенней презентации Apple пользователям представили новую линейку смартфонов — iPhone 17. Рассказали об усовершенствовании AirPods Pro третьего поколения. Объяснили, как устроен функционал Apple Watch 11. Подробнее о новых гаджетах и возможностях девайсов — узнаете из обзора URA.RU. iPhone 17 в старом дизайне В новом айфоне диагональ дисплея увеличили до 6,3 дюймов (160,02 см). Динамическая частота обновления выросла до 120 Гц. Гаджет будет работать под управлением чипа A19 c 16-ядерным процессором Neural Engine. Пять ядер отвечают только за графику. В базовой модели — 256 ГБ памяти. Разработчики сделали экран еще более защищенным от царапин. Он стал более мощным. Устройство заряжается до 50% за 30 минут. Были улучшены основная и фронтальная камеры с разрешением 48 МП, селфи — теперь с горизонтальным режимом. Самый тонкий айфон в истории Phone 17 Air стал самым тонким за всю историю Apple. Он может снимать с двух камер одновременно — задней и фронтальной. Смартфон покрыт титановым корпусом с обеих сторон. Алюминиевый iPhone 17 Pro В Pro-линейке опять вернулись к алюминию. У двух предшествующих поколений базовая рамка была выполнена из титана. В компании приняли решение изменить дизайн задней крышки смартфона. Как и ожидалось, появилась большая накладка в зоне блока камер. Apple Watch 11 с датчиком давления В устройство встроен 5G-модем. Стекло сделали более устойчивым ко внешним повреждениям. Фишкой стал датчик отслеживания гипертонии. Часы следят за дыханием, когда человек спит. Теперь можно получать статистику в стандартном приложении без сторонних сервисов и подписок. Работа аккумулятора увеличена с 18 до 24 часов. При этом в новых Apple Watch Ultra 3 появилась поддержка спутниковой связи. AirPods Pro 3 отслеживают пульс Шумоподавление в новых беспроводных наушниках улучшено в два раза по сравнению с предыдущим поколением и в четыре — если сравнивать с первым. Существенно изменились посадка и дизайн: AirPods Pro стали еще компактнее. Аккумулятор сделали мощнее: способен держать заряд восемь часов вместо шести. В устройство добавили переводчик, работающий в режиме реального времени на базе Apple Intelligence. Появился датчик сердечного ритма. Новинка Apple Новшеством этого года стал ремешок через плечо для линейки iPhone. Стоит такое удовольствие 5 000 рублей. Он продается отдельно и крепится к чехлу, за который придется заплатить ровно столько же. На другие чехлы его повесить невозможно из-за технических особенностей.