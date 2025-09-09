09 сентября 2025

Сеть необычных секонд-хендов из Ижевска заходит в Екатеринбург

Сеть секонд-хендов «Давай меняться!» откроет первый магазин в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Планируется, что в Екатеринбурге откроется не один такой своп-маркет
В Екатеринбурге откроется первый магазин «Давай меняться», его концепция состоит в том, что покупатели не просто приобретают вещи, а приносят свои, получают за них условную валюту и затем могут выбрать что-то новое для себя. Своп-маркет появится в ТЦ «Мега», об этом URA.RU рассказал руководитель проекта Денис Зуков.

«У нас в планах открываться еще и в других районах, для первого магазина мы выбрали „Мегу“, так как сошлись во взглядах на экологичность. Магазин начнет работать 19 сентября, планировали запуститься чуть раньше, но задержались», — поделился Зуков.

Сеть своп-маркетов родом из Ижевска, первые точки были открыты в 2020 году. На данный момент магазины есть в Казани, Москве, Набережных Челнах и Уфе. Для обмена там принимают все, кроме верхней одежды, нижнего белья, колготок, шапок и носков.

© Служба новостей «URA.RU»
