«Абьюзер»: Гордон прилюдно пожаловалась Королевой на Леру Кудрявцеву

Телеведущая Лера Кудрявцева и звездный юрист Катя Гордон устроили громкую презентацию собственной группы. Как известно, не так давно девушки запели и создали коллектив «ЗаVисть». Их выступления сопровождаются не только озорными и танцевальными песнями, но и смелыми заявлениями. Например, во время презентации Катя Гордон назвала Кудрявцеву абьюзером и прилюдно пожаловалась на нее Наташе Королевой, сообщает корреспондент URA.RU.
Кудрявцевой и Гордон покорять вершины отечественного шоу-бизнеса в данный момент помогает продюсер Татьяна Тур, которая вывела на большую сцену немало знаменитостей. Именно с ней добилась наибольших высот Полина Гагарина. Тур уверила: у группы «Зависть» большое будущее. Лера и Катя признались, что мечтают о сотрудничестве с Сергеем Шнуровым. Но посетовали: тот пока желания с ними спеть не изъявил.
На сцену Лера и Катя вышли под шквал аплодисментов. Их главный хит «Дамы за тридцать хотят влюбиться» собравшиеся пели хором. При этом Катя на сцену то ли намеренно для огонька, то ли по желанию души вышла с бокалом игристого, к которому периодически прикладывалась. Лере это не понравилось.
- Хватит бухать, — призывала ее Кудрявцева.
- Нормально? — выпалила Катя. — Абьюзер, ешкин кот! Смотрите, что происходит!
Кто-то сказал, мол, звезды для разогрева связок предпочитают более серьезные напитки, например, коньяк. Но Катя это отвергла. «Представляешь, что будет, если я коньяку дерябну? — выпалила Катя. — Меня вообще не остановить, мать!»
В какой-то момент Гордон стала жаловаться на подругу подоспевшей на вечеринку Наташе Королевой.
«Натуся, она мне пить не дает», — посетовала Гордон. То ли в штуку, то ли всерьез для присутствующих так и осталось загадкой.
«Русалка», которая пришла вместе с супругом Тарзаном, вмешиваться в диалог Кати и Леры не стала. И, подарив им охапку подсолнухов, поспешила ретироваться. За зажигательным выступлением Гордон и Кудрявцевой она наблюдала из зала и активно им подпевала. Было видно: жанр, в котором работает «ЗаVисть», Наташе очень даже нравится.
«На самом деле каждое наше выступление, как последнее, — заявила Лера. — Мы с Катей можем разругаться в любой момент».
Присутствовавшие в зале продюсеры со сцены не сводили глаз. И восхищались: мол, в таком жанре на данный момент на российской эстраде не работает ни один из коллективов.
«Хотим заразить вас правильной мыслью, — обратилась Гордон к зрительницам. — „Девоньки, мы можем позволить себе делать все, что мы хотим!“.
