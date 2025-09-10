Юрист Айвар рассказала, реально ли сесть в тюрьму за анекдот

Юрист Айвар: за анекдот возможно получить тюремный срок
За рассказанный анекдот может грозить административная или уголовная ответственность с наказанием вплоть до тюремного срока
За рассказанный анекдот может грозить административная или уголовная ответственность с наказанием вплоть до тюремного срока

За нецензурные анекдоты или шутки, высказанные в присутствии посторонних, может наступить административная ответственность, а в случае оскорблений конкретного человека или религиозных чувств возможна и уголовная. Об этом рассказала представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы доктор юридических наук Людмила Айвар.

«Даже за матерный анекдот, рассказанный в общественном месте, предусмотрена административная ответственность. Если же шутка задевает конкретного человека или оскорбляет религиозные чувства, закон предусматривает более серьезные последствия вплоть до уголовной ответственности», — подчеркнула Айвар в интервью изданию «Абзац».

В российском законодательстве существует ряд статей, регламентирующих ответственность за публичные высказывания. В частности, административная ответственность предусмотрена за нецензурную брань в общественных местах (статья 20.1 КоАП РФ). Если же речь идет об оскорблении личности или возбуждении ненависти, может быть возбуждено уголовное дело по статьям 282 и 148 УК РФ (разжигание ненависти либо вражды и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий соответственно). Степень наказания зависит от обстоятельств инцидента и степени публичности высказывания.

