Экс-главу свердловского «Движения первых» Ермаченко оставили в колонии

Свердловский облсуд не стал отменять приговор
Свердловский облсуд не стал отменять приговор

Свердловский областной суд отказался отменить приговор экс-главе регионального отделения «Движения первых» Наталье Ермаченко, осужденную за хищение 4,7 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

«При этом суд апелляционной инстанции отменил приговор суда первой инстанции в части неразрешения вопроса о конфискации денежных средств по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 174.1 УК РФ. Уголовное дело в этой части передано на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд», — добавили в суде.

О задержании Ермаченко стало известно в апреле 2024 года. По версии следствия, она похитила деньги, которые выделялись на воспитание молодых патриотов по нацпроекту «Образование». Ей вменили ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация).

По версии следствия, Ермаченко якобы закупала брендированную продукцию и организовывала поставки товаров для мероприятий. Силовики считают, что на оплату уходила лишь часть средств, другую — женщина якобы забирала себе. В том числе, ими она оплачивала квартиру. В конце марта ее приговорили к 3,5 годам в колонии.

«Движение первых» появилось в июле 2022 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Оно занимается воспитанием, организацией досуга подростков и формированием у них мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Свердловское сообщество Ермаченко возглавляла со 2 марта 2023 года по 20 марта 2024-го.

