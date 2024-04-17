17 апреля 2024

ФСБ задержала экс-главу свердловского «Движения первых»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, уфсб россии по свердловской области, улица вайнера4, фсб россии
Силовая операция прошла днем 17 апреля Фото:

Оперативники ФСБ задержали Наталью Ермаченко, которая до 20 марта (то есть ровно год) возглавляла совет свердловского отделения всероссийского патриотического «Движения первых». Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

По его данным, операция прошла днем 17 апреля. «В отношении Ермаченко возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК РФ — прим. ред.)», — уточнил собеседник. Детали дела пока не раскрываются. Ермаченко в последнее время руководила одним из отделов областного «Дворца молодежи».

«Движение первых» появилось в июле 2022 года — по инициативе президента РФ Владимира Путина. Оно занимается воспитанием, организацией досуга подростков и формированием у них мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей».

Обновлено в 12:28:

По словам источника, следствие считает, что Ермаченко похитила 4,271 миллиона рублей. Они были выделены на патриотическое воспитание в рамках нацпроекта «Образование». В материалах также фигурирует «Российский детский фонд».

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Оперативники ФСБ задержали Наталью Ермаченко, которая до 20 марта (то есть ровно год) возглавляла совет свердловского отделения всероссийского патриотического «Движения первых». Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. По его данным, операция прошла днем 17 апреля. «В отношении Ермаченко возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК РФ — прим. ред.)», — уточнил собеседник. Детали дела пока не раскрываются. Ермаченко в последнее время руководила одним из отделов областного «Дворца молодежи». «Движение первых» появилось в июле 2022 года — по инициативе президента РФ Владимира Путина. Оно занимается воспитанием, организацией досуга подростков и формированием у них мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Обновлено в 12:28: По словам источника, следствие считает, что Ермаченко похитила 4,271 миллиона рублей. Они были выделены на патриотическое воспитание в рамках нацпроекта «Образование». В материалах также фигурирует «Российский детский фонд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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