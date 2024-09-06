Экс-главу свердловского «Движения первых» отдали под суд за хищение

Уголовное дело передали в Орджоникидзевский райсуд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-глава свердловского отделения «Движения первых» Наталья Ермаченко пойдет под суд за, как считает следствие, хищение более 4,7 млн рублей, которые были выделены для реализации нацпроекта. Деньги были перечислены на приобретение жилья, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«С марта 2022 года по декабрь 2023 года обвиняемая, в разные периоды занимая должности председателя региональных отделений общественных движений, совершила хищение бюджетных средств на общую сумму свыше 4,7 млн рублей», — следует из сообщения. Деньги были выделены в рамках реализации национального проекта «Образование».

По данным следствия, Ермаченко, используя свое служебное положение, осуществила хищение средств под видом закупки брендированной продукции и поставки товаров для мероприятий. В ходе расследования было установлено, что она давала указания о необходимости поставки только части товаров, одновременно подписывая накладные о полной поставке.

Для легализации похищенных средств бывшая глава отделения якобы инструктировала руководителя коммерческой организации перевести более 4,7 млн рублей на счет другого юрлица. Эти деньги шли в счет оплаты квартиры. Теперь уголовное дело будет рассмотрено Орджоникидзевским районным судом города.

URA.RU первым сообщило о подозрениях в адрес Ермаченко еще в апреле, ее задерживала ФСБ. Однако сразу после задержания ее статус в уголовном деле поменяли на свидетельский. Подозреваемой Ермаченко стала в июле.

«Движение первых» появилось в июле 2022 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Оно занимается воспитанием, организацией досуга подростков и формированием у них мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Свердловское отделение Ермаченко возглавляла со 2 марта 2023 года по 20 марта 2024-го.