10 сентября 2025

Трамп призвал молиться после инцидента со стрельбой в США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заявил, что будет молиться за своего соратника и призвал к этому других
Трамп заявил, что будет молиться за своего соратника и призвал к этому других Фото:
новость из сюжета
В США на митинге выстрелили в союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

Президент США Дональд Трамп призвал молиться после инцидента со стрельбой в своего союзника Чарли Кирка. Об этом глава Белого дома заявил в соцсетях.

«Мы все должны молиться за Чарли Кирка, которого ранили. Он был отличным парнем с головы до ног. Да благословит его Бог», — написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Союзник Трампа Чарли Кирк, выступавший за отказ от помощи Украине, получил огнестрельное ранение
Союзник Трампа Чарли Кирк, выступавший за отказ от помощи Украине, получил огнестрельное ранение
Фото:

Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия, проходившего в штате Юта. Подозреваемый, открывший огонь по стороннику Трампа, был задержан, сообщил телеканал CNN.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп призвал молиться после инцидента со стрельбой в своего союзника Чарли Кирка. Об этом глава Белого дома заявил в соцсетях. «Мы все должны молиться за Чарли Кирка, которого ранили. Он был отличным парнем с головы до ног. Да благословит его Бог», — написал Трамп в соцсети TruthSocial. Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия, проходившего в штате Юта. Подозреваемый, открывший огонь по стороннику Трампа, был задержан, сообщил телеканал CNN.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...