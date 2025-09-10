10 сентября 2025

Появились кадры с задержанием стрелявшего в друга Трампа на митинге. Видео

Подозреваемый задержан (архивное фото)
Подозреваемый задержан (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В США на митинге выстрелили в союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по известному американскому консервативному активисту и основателю организации Turning Point USA Чарли Кирку. Задержанный отказывается давать какие-либо показания, ссылаясь на свое право хранить молчание, рассказали в полиции.

«Предположительно задержан мужчина, причастный к стрельбе в Чарли Кирка. В настоящее время с подозреваемым работают сотрудники правоохранительных органов. Задержанный отказывается давать показания. Он заявляет, что пользуется своим законным правом хранить молчание», — передает CNN со ссылкой на данные полиции. Издание называет Кирка другому Трампа.

Чарли Кирк был ранен в результате стрельбы, произошедшей накануне в штате Юта, после чего полиция начала поиски нападавшего. О задержании подозреваемого ранее сообщал телеканал CNN, отмечая, что расследование инцидента продолжается. Turning Point USA, основанная Кирком, неоднократно становилась объектом внимания из-за своей политической деятельности.

