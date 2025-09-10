Трамп подтвердил смерть Чарли Кирка

Основатель консервативной организации Turning Point USA Чарли Кирк скончался после совершенного на него покушения. Его смерть официально подтвердил президент США Дональд Трамп. В своем обращении глава Белого дома назвал Кирка «легендарным» и отметил, что тот лучше всех понимал и поддерживал молодежь в Соединенных Штатах Америки.
«Великий и даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединённых Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались ВСЕ, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и ее семье. Чарли, мы любим тебя!», — написал Трамп в соцсети TruthSocial.
Покушение на Кирка, известного своей поддержкой Трампа и праворадикальными взглядами, произошло 10 сентября в штате Юта во время политического собрания. Инцидент, во время которого в Кирка стреляли, попал на видео. Его госпитализировали в критическом состоянии.
