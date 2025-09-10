10 сентября 2025

Трамп подтвердил смерть Чарли Кирка

Основатель консервативной организации Turning Point USA Чарли Кирк скончался после покушения
Основатель консервативной организации Turning Point USA Чарли Кирк скончался после покушения
новость из сюжета
В США на митинге выстрелили в союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

Основатель консервативной организации Turning Point USA Чарли Кирк скончался после совершенного на него покушения. Его смерть официально подтвердил президент США Дональд Трамп. В своем обращении глава Белого дома назвал Кирка «легендарным» и отметил, что тот лучше всех понимал и поддерживал молодежь в Соединенных Штатах Америки.

«Великий и даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединённых Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались ВСЕ, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и ее семье. Чарли, мы любим тебя!», — написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Покушение на Кирка, известного своей поддержкой Трампа и праворадикальными взглядами, произошло 10 сентября в штате Юта во время политического собрания. Инцидент, во время которого в Кирка стреляли, попал на видео. Его госпитализировали в критическом состоянии. 

 
