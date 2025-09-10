Стало известно о состоянии расстрелянного друга Трампа Чарли Кирка

Политический активист Чарли Кирк находится в критическом состоянии после стрельбы, произошедшей 10 сентября в штате Юта. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на представителя правоохранительных органов, знакомого с ходом расследования. По данным источника, Кирк был госпитализирован и сейчас находится под наблюдением врачей.
«Кирк находится под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как критическое», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности, так как не был уполномочен обсуждать детали инцидента публично.
В штате Юта во время политического собрания было совершено покушение на Чарли Кирка — руководителя организации Turning Point USA (TPUSA), известного своей поддержкой президента Дональда Трампа и праворадикальными взглядами. Инцидент, во время которого в Кирка был произведен выстрел, попал на видео. Трамп призвал за него молиться. Стрелявший задержан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.