В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Красный уровень воздушной тревоги означает наличие прямой угрозы для объектов инфраструктуры
Красный уровень воздушной тревоги означает наличие прямой угрозы для объектов инфраструктуры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Лебедянском муниципальном районе Липецкой области 10 сентября объявлен красный уровень опасности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном telegram-канале. 

«Объявлен красный уровень „Угроза атаки БПЛА“ для Лебедянского МР», — написал Артамонов. До этого в регионе сообщалось о введении желтого уровня «воздушной опасности». Красный уровень воздушной тревоги означает наличие прямой угрозы для объектов инфраструктуры.

В Лискинском и Бутурлиновском районах Воронежской области 10 сентября был установлен режим повышенной готовности в связи с возможной атакой беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Александр Гусев. Впоследствии аналогичные меры были введены и на территории городского округа Воронеж. Сразу после получения информации об угрозе были активированы системы оповещения населения. 

Согласно официальному заявлению Минобороны России, в промежутке с 14:00 до 20:00 10 сентября российские подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 23 дрона, запущенных с территории Украины. Беспилотники были сбиты в воздушном пространстве Белгородской, Курской и Самарской областей, отмечается в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лебедянском муниципальном районе Липецкой области 10 сентября объявлен красный уровень опасности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном telegram-канале.  «Объявлен красный уровень „Угроза атаки БПЛА“ для Лебедянского МР», — написал Артамонов. До этого в регионе сообщалось о введении желтого уровня «воздушной опасности». Красный уровень воздушной тревоги означает наличие прямой угрозы для объектов инфраструктуры. В Лискинском и Бутурлиновском районах Воронежской области 10 сентября был установлен режим повышенной готовности в связи с возможной атакой беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Александр Гусев. Впоследствии аналогичные меры были введены и на территории городского округа Воронеж. Сразу после получения информации об угрозе были активированы системы оповещения населения.  Согласно официальному заявлению Минобороны России, в промежутке с 14:00 до 20:00 10 сентября российские подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 23 дрона, запущенных с территории Украины. Беспилотники были сбиты в воздушном пространстве Белгородской, Курской и Самарской областей, отмечается в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...