В Воронежской области сработала тревога об угрозе удара БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Введение режима связано с угрозой непосредственного удара беспилотников
Введение режима связано с угрозой непосредственного удара беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был введен на территории Лискинского и Бутурлиновского районов Воронежской области 10 сентября. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале. Позже аналогичный режим был объявлен в городском округе Воронеж. Системы оповещения были приведены в действие сразу после поступления информации об угрозе.

«Внимание! Лискинский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — написал Гусев. Спустя 15 минут губернатор сообщил об угрозе в Бутурлиновском районе, а затем объявил тревогу и для городского округа Воронеж.

В сообщениях руководителя области подчеркивается, что системы предупреждения о чрезвычайных ситуациях функционируют в штатном режиме, экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Жителей просят сохранять спокойствие, следить за официальной информацией и при необходимости укрываться в безопасных местах. О пострадавших или разрушениях на текущий момент не сообщается.

Министерство обороны РФ в официальном сообщении проинформировало, что в период с 14:00 до 20:00 10 сентября российские средства противовоздушной обороны сбили 23 БПЛА, запущенных с украинской стороны. Они были уничтожены в небе над Белгородской, Курской и Самарской областями. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был введен на территории Лискинского и Бутурлиновского районов Воронежской области 10 сентября. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале. Позже аналогичный режим был объявлен в городском округе Воронеж. Системы оповещения были приведены в действие сразу после поступления информации об угрозе. «Внимание! Лискинский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — написал Гусев. Спустя 15 минут губернатор сообщил об угрозе в Бутурлиновском районе, а затем объявил тревогу и для городского округа Воронеж. В сообщениях руководителя области подчеркивается, что системы предупреждения о чрезвычайных ситуациях функционируют в штатном режиме, экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Жителей просят сохранять спокойствие, следить за официальной информацией и при необходимости укрываться в безопасных местах. О пострадавших или разрушениях на текущий момент не сообщается. Министерство обороны РФ в официальном сообщении проинформировало, что в период с 14:00 до 20:00 10 сентября российские средства противовоздушной обороны сбили 23 БПЛА, запущенных с украинской стороны. Они были уничтожены в небе над Белгородской, Курской и Самарской областями. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...