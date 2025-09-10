Над регионами РФ сбили 23 украинских дрона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
23 украинских беспилотника сбили над Белгородской, Курской и Самарской областями
23 украинских беспилотника сбили над Белгородской, Курской и Самарской областями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы противовоздушной обороны России с 14:00 до 20:00 10 сентября уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской, Курской и Самарской областями. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своем официальном заявлении.

«В течение дня дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 18 — над территорией Белгородской области, 4 — над территорией Курской области, 1 — над территорией Самарской области», — говорится в заявлении ведомства.

В Росавиации проинформировали о временном введении ограничений на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Нижнекамска (Бегишево). Аналогичные меры ранее 10 сентября были приняты в аэропортах ряда других городов, как сообщал «Царьград». В настоящее время все эти воздушные гавани возобновили штатную работу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силы противовоздушной обороны России с 14:00 до 20:00 10 сентября уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской, Курской и Самарской областями. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своем официальном заявлении. «В течение дня дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 18 — над территорией Белгородской области, 4 — над территорией Курской области, 1 — над территорией Самарской области», — говорится в заявлении ведомства. В Росавиации проинформировали о временном введении ограничений на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Нижнекамска (Бегишево). Аналогичные меры ранее 10 сентября были приняты в аэропортах ряда других городов, как сообщал «Царьград». В настоящее время все эти воздушные гавани возобновили штатную работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...