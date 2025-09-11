Риелтор Яшенков предупредил россиян о рисках от покупки жилья вскладчину

Покупка недвижимости в складчину с оформлением в долевую собственность может обернуться серьезными рисками для участников сделки, особенно в условиях высокой стоимости ипотечного кредитования. Об этом сообщил основатель агентства недвижимости «Евгений Яшенков и партнеры» Евгений Яшенков.
«Продажа от единственного собственника намного комфортнее и для покупателя, и для самого процесса сделки. Особенно чувствительно к безопасности сделок и возможным рискам относятся в Москве», — подчеркнул Яшенков в беседе с агентством «Прайм».
Он уточнил, что речь чаще всего идет о коллективных покупках на стадии строительства (на котловане) с целью последующей перепродажи по более высокой цене после сдачи объекта. Однако такие инвестиционные схемы встречаются нечасто и не всегда оправданы — из-за высокого уровня риска по сравнению с потенциальной выгодой.
На вторичном рынке также можно встретить квартиры в долевой собственности, например, бывшие коммунальные, которые трудно реализовать из-за частых разногласий между совладельцами. Кроме того, по словам Яшенкова, в долях иногда оформляют строящиеся на дачных участках таунхаусы или малоэтажные дома. Приобретающие такие доли рискуют вплоть до признания объекта незаконным, что может повлечь утрату вложенных средств.
Зафиксированное снижение стоимости квартир на вторичном рынке в крупных российских городах не свидетельствует о реальном удешевлении заключаемых сделок. Как пояснил советник президента гильдии риелторов Москвы и автор telegram-канала «эксперт недвижимости» Константин Барсуков, речь идет о том, что продавцы стали корректировать цены, указанные в объявлениях, приводя их в соответствие с текущими рыночными показателями.
Специалист отметил, что на практике столь значительных ежемесячных колебаний не наблюдается, а представленные данные отражают некорректное толкование статистики. В отношении рекомендаций для покупателей Барсуков советует приобретать недвижимость, если финансовая возможность имеется в данный момент. В то же время, если для совершения сделки необходимо оформление ипотечного кредита, эксперт рекомендует воздержаться от покупки и сосредоточиться на накоплении средств на банковских вкладах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.