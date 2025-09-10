Эксперт по недвижимости рассказал о реальных ценах на вторичное жилье

Риелтор Барсуков: цены на вторичное жилье не снижаются
Продавцы в объявлениях начинают приводить цены на жилье к фактическим рыночным стоимостям, заявил Барсуков
Продавцы в объявлениях начинают приводить цены на жилье к фактическим рыночным стоимостям, заявил Барсуков

Наблюдаемое снижение цен на вторичное жилье в крупных городах России нельзя расценивать как удешевление реальных сделок. Речь идет о том, что продавцы стали корректировать заявленные в объявлениях стоимости, приближая их к фактическим рыночным ценам, сообщил советник президента гильдии риелторов Москвы и автор telegram-канала «эксперт недвижимости» Константин Барсуков. 

«Дело в том, что продавцы начинают наконец-таки приводить цены в объявлениях к реальным стоимостям. В объявлениях очень много цен, больше, чем реальные квартиры стоят», — заявил Барсуков для Постньюс. По его словам, именно эта ситуация приводит к тому, что аналитики фиксируют мнимые колебания на рынке.

Эксперт подчеркнул, что в реальности таких резких ежемесячных изменений нет, а статистика является их неправильной интерпретацией. Что касается советов покупателям, Барсуков рекомендует приобретать жилье сейчас при наличии такой возможности. Однако если для сделки потребуется брать ипотечный кредит, риелтор советует повременить и накапливать средства на банковских депозитах.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину взять на контроль исполнение президентского указа по расширению действия дальневосточной и арктической ипотеки на вторичное жилье. Она распространяется на те населенные пункты, где отсутствуют новостройки.

