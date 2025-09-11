Гериатр рассказала, у кого есть шанс дожить до ста лет

Гериатр Ткачева: каждый второй новорожденный может прожить до 100 лет
Возможность дожить до 100 лет сейчас выше благодаря современной науке
Возможность дожить до 100 лет сейчас выше благодаря современной науке Фото:

Шанс дожить до ста лет есть у каждого второго новорожденного. Об этом сообщила главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«Уже сегодня в России живет почти 18 тысяч людей старше 100 лет, а шанс дожить до 100 лет теперь есть у каждого второго новорожденного», — заявила Ткачева ТАСС. По ее словам, такие результаты стали возможны благодаря достижениям современной науки и новым возможностям продления активного долголетия. Эксперт уточнила, что для увеличения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году необходимо системно укреплять здравоохранение, развивать профилактические программы и гериатрическую службу, а также формировать культуру здорового образа жизни.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином возможность увеличения средней продолжительности жизни человека до 150 лет. Он отметил, что современные медицинские достижения, включая трансплантацию органов, дают основания полагать, что срок жизни может значительно возрасти.

По его словам, несмотря на различия в среднем возрасте в разных странах, с развитием технологий продолжительность жизни будет увеличиваться. Он также отметил, что согласно отчету ООН, к 2050 году людей старше 65 лет станет больше, чем детей в возрасте 5-6 лет, что приведет к значительным социальным, политическим и экономическим последствиям.

