Информатора Всемирного антидопингового агентства объявили в розыск

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков вновь объявлен в розыск на территории России. Об этом следует из базы данных МВД РФ.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе. В соответствующей записи указывается, что Родченков «переобъявлен», что свидетельствует о возобновлении или повторном инициировании процедуры розыска.
Григорий Родченков в 2017 году был заочно арестован российским судом. Ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. С момента заочного ареста Родченков был объявлен в международный розыск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.