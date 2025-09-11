Информатора Всемирного антидопингового агентства объявили в розыск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С момента заочного ареста Родченков был объявлен в международный розыск
С момента заочного ареста Родченков был объявлен в международный розыск Фото:

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков вновь объявлен в розыск на территории России. Об этом следует из базы данных МВД РФ.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе. В соответствующей записи указывается, что Родченков «переобъявлен», что свидетельствует о возобновлении или повторном инициировании процедуры розыска.

Григорий Родченков в 2017 году был заочно арестован российским судом. Ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. С момента заочного ареста Родченков был объявлен в международный розыск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков вновь объявлен в розыск на территории России. Об этом следует из базы данных МВД РФ. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе. В соответствующей записи указывается, что Родченков «переобъявлен», что свидетельствует о возобновлении или повторном инициировании процедуры розыска. Григорий Родченков в 2017 году был заочно арестован российским судом. Ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. С момента заочного ареста Родченков был объявлен в международный розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...