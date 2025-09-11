В единый день голосования (ЕДГ-2025) жители Приангарья смогут проголосовать за кандидатов на пост губернатора Иркутской области. Мероприятие пройдет в несколько этапов, также уже определен перечень кандидатов. Основной день голосования назначен на 14 сентября, когда по всей стране пройдет единый день выборов. Однако избирательные участки региона будут открыты для граждан на протяжении трех дней — с 12 по 14 сентября.
Правом участия в выборах обладают порядка двух миллионов избирателей Приангарья — по состоянию на 1 июля в списках значится 1 821 249 человек. Что известно о выборах в Иркутской области и способах голосования — в материале URA.RU.
В регионе зарегистрировали почти 500 тысяч избирателей
В избиркоме Иркутской области сообщили, что наибольшее количество избирателей зарегистрировано в Иркутске — 449 683 человека. В Ангарском городском округе этот показатель составляет 175 692 человека, в Братске — 160 824. Наименьшее число зафиксировано в Катангском районе — 2 647 человек и в Мамско-Чуйском районе — 3 033 избирателя.
В сентябре в области состоятся не только выборы губернатора. Всего пройдут 70 избирательных кампаний: жителям различных районов предстоит избрать 15 мэров, 30 глав муниципальных образований, а также депутатов дум разных уровней.
Кто есть в списках кандидатов в губернаторы области
Процедура выдвижения кандидатов на должность губернатора Иркутской области проходила с 15 июня по 4 июля. За этот период о намерении участвовать в выборах объявили шесть претендентов: Игорь Кобзев («Единая Россия»), Сергей Левченко (КПРФ), Виктор Галицков (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия — За правду»). Их допустили до выборов: они смогли своевременно предоставить весь необходимый пакет документов, а после проверки подписных листов и сопроводительных материалов избирком Приангарья зарегистрировала их в качестве официальных кандидатов.
Также подались на выборы и два самовыдвиженца — Александр Плескач и Сергей Гагаркин. Однако они утратили право на участие, поскольку не представили документы для регистрации в установленные сроки.
Согласно информации из избирательной комиссии региона, с 4 по 30 июля кандидаты должны были преодолеть так называемый «муниципальный фильтр», собрав подписи 239 депутатов и глав муниципальных образований. Кроме того, самовыдвиженцам требовалось дополнительно предоставить не менее 9 123 подписей избирателей Иркутской области.
Как пройдет голосование: участки, график работы
Процедура проведения голосования остается прежней. С 12 по 14 сентября жители Сибири смогут принять участие в выборах, посетив один из 1 880 избирательных участков и отметить выбранного кандидата в соответствующем квадрате бюллетеня любым знаком. В избирательной комиссии Иркутской области сообщили, что официальный запуск процесса печати бюллетеней состоялся 8 августа.
В общей сложности планируется изготовить 1 829 100 экземпляров бюллетеней. Из них 390 100 предназначены для использования с комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Уточнить адрес своего избирательного участка можно будет на сайте центральной избирательной комиссии по мере приближения даты голосования. Для этого потребуется указать адрес регистрации или номер участка, если он известен. Также предусмотрена возможность голосования для граждан, находящихся в лечебных учреждениях, вахтовых поселках и других подобных местах. Для избирателей с нарушениями зрения на всех участках будут размещены информационные материалы о кандидатах, выполненные крупным шрифтом. Кроме того, на 808 участках предусмотрены специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней.
Отдать свой голос за кандидата можно и с помощью ДЭГ
Центральная избирательная комиссия приняла решение не проводить дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах губернатора в области. Вместе с тем граждане, которые с 12 по 14 сентября не смогут находиться по месту регистрации, могут воспользоваться процедурой «Мобильный избиратель». Данный механизм позволяет временно закрепиться за любым избирательным участком на территории региона.
Подать заявление о голосовании по месту фактического пребывания возможно через портал «Госуслуги», а также в многофункциональных центрах (МФЦ) или территориальных избирательных комиссиях в период с 28 июля по 8 сентября. Дополнительно с 3 по 8 сентября такие заявления будут приниматься во всех участковых комиссиях региона.
Для тех, кто будет находиться в Москве 12, 13 и 14 сентября предусмотрена возможность проголосовать на одном из 14 экстерриториальных избирательных участков в столице. Для этого необходимо заранее подать соответствующее заявление на «Госуслугах».
