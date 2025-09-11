Убийство консервативного активиста и сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка выгодно киевскому режиму, американским демократам и связанным с ними спецслужбам. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
«При таких преступлениях отрабатываются все версии, их могут быть десятки — от сумасшедшего стрелка до того, что есть какие-то силы, которые стоят за ним — или демократы, или внешние (силы). Но есть и главная версия — кому это выгодно»», — заявил Олейник РИА Новости. Он подчеркнул, что Кирк был заметным критиком военной помощи Украине и называл президента Владимира Зеленского препятствием для мира.
По словам Олейника, Кирк имел многомиллионную аудиторию в соцсетях и мог помешать планам оппонентов Трампа накануне выборов. Экс-депутат напомнил, что ранее покушения совершались на других политиков, выступавших против поддержки Украины, включая Роберта Фицо и самого Трампа. По данным CNN, Кирк сыграл значимую роль в мобилизации молодежи на выборах. Сейчас расследованием убийства занимается полиция США.
Вечером 10 сентября в Университете Юты (США) был застрелен американский консервативный активист Чарли Кирк. По предварительным данным, снайпер выстрелил с крыши кампуса и скрылся. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.