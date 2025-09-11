Шмыгаль: Киев не готов договариваться с Москвой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шмыгаль добавил, что санкции необходимы для того, чтобы заставить Россию принять условия Украины
Шмыгаль добавил, что санкции необходимы для того, чтобы заставить Россию принять условия Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина на данный момент не готова к переговорам с Москвой. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

«В настоящее время еще нет», — сказал Шмыгаль, в интервью телеканалу Sky News. По его словам, для начала диалога еще не сложились необходимые условия. Шмыгаль подчеркнул, что Украина видит необходимость продолжать совместную работу с международными партнерами и усиливать санкционное давление на Россию. По его мнению, только такие меры могут привести к созданию условий, в которых возможен диалог. Он также добавил, что санкции и поставки вооружений необходимы для того, чтобы «заставить» Россию принять условия, которые выдвигает Украина.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что договориться с украинской стороной по ключевым вопросам практически невозможно. Позиции сторон слишком далеки друг от друга, а условия, выдвигаемые Киевом, не могут быть приняты Москвой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина на данный момент не готова к переговорам с Москвой. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль. «В настоящее время еще нет», — сказал Шмыгаль, в интервью телеканалу Sky News. По его словам, для начала диалога еще не сложились необходимые условия. Шмыгаль подчеркнул, что Украина видит необходимость продолжать совместную работу с международными партнерами и усиливать санкционное давление на Россию. По его мнению, только такие меры могут привести к созданию условий, в которых возможен диалог. Он также добавил, что санкции и поставки вооружений необходимы для того, чтобы «заставить» Россию принять условия, которые выдвигает Украина. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что договориться с украинской стороной по ключевым вопросам практически невозможно. Позиции сторон слишком далеки друг от друга, а условия, выдвигаемые Киевом, не могут быть приняты Москвой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...