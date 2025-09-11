Лавров объяснил, что означает удар Израиля по Дохе

Удары Израиля по Дохе, столице Катара, ведут к подрыву международных усилий по поиску мирных развязок конфликтов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Очевидно, что подобные действия израильтян ведут лишь к подрыву международных усилий по поиску мирных развязок, свидетельствуют о нежелании остановить беспрецедентную гуманитарную катастрофу в Газе да и на Западном берегу реки Иордан», — заявил Лавров в эфире видеоагентства Ruptly. Он также отметил, что Израиль стремится подорвать возможность создания Палестинского государства.
Ранее израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) нанесли авиаудары по ключевым представителям руководства группировки ХАМАС. В том числе под удар попала и столица Катара — Доха. Об этом сообщили в пресс-службе армии обороны. В заявлении ведомства подчеркивалось, что были приняты меры для минимализации ущерба среди гражданского населения.
