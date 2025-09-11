Лавров объяснил, что означает удар Израиля по Дохе

Лавров: удары Израиля по Дохе ведут к подрыву мирных развязок конфликта
Израиль также стремится подорвать возможность создания палестинского государства, заявил Лавров
Израиль также стремится подорвать возможность создания палестинского государства, заявил Лавров
новость из сюжета
Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре

Удары Израиля по Дохе, столице Катара, ведут к подрыву международных усилий по поиску мирных развязок конфликтов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Очевидно, что подобные действия израильтян ведут лишь к подрыву международных усилий по поиску мирных развязок, свидетельствуют о нежелании остановить беспрецедентную гуманитарную катастрофу в Газе да и на Западном берегу реки Иордан», — заявил Лавров в эфире видеоагентства Ruptly. Он также отметил, что Израиль стремится подорвать возможность создания Палестинского государства.

Ранее израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) нанесли авиаудары по ключевым представителям руководства группировки ХАМАС. В том числе под удар попала и столица Катара — Доха. Об этом сообщили в пресс-службе армии обороны. В заявлении ведомства подчеркивалось, что были приняты меры для минимализации ущерба среди гражданского населения.

