«Еще больно»: Симоньян поделилась новостями о своем самочувствии

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поделилась своим самочувствием. По ее словам, ей все еще больно. Об этом Симоньян заявила в социальных сетях.
«Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного», — заявила Симоньян в своем telegram-канале. Помимо этого, она поблагодарила каждого, кто молится и желает ей добра.
Маргарита Симоньян ранее сообщила о тяжелом заболевании и предстоящей операции на сердце, которая была назначена на 8 сентября. Новость о ее состоянии вызвала широкий отклик в обществе: слова поддержки журналистке выразили коллеги, военные корреспонденты и тысячи пользователей в соцсетях.
