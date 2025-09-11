«Еще больно»: Симоньян поделилась новостями о своем самочувствии

Симоньян заявила, что ей все еще больно после операции
Симоньян поблагодарила всех, кто желает ей добра и молится за нее
Симоньян поблагодарила всех, кто желает ей добра и молится за нее Фото:
Маргарита Симоньян сообщила о своей тяжелой болезни и операции

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поделилась своим самочувствием. По ее словам, ей все еще больно. Об этом Симоньян заявила в социальных сетях.

«Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного», — заявила Симоньян в своем telegram-канале. Помимо этого, она поблагодарила каждого, кто молится и желает ей добра.

Маргарита Симоньян ранее сообщила о тяжелом заболевании и предстоящей операции на сердце, которая была назначена на 8 сентября. Новость о ее состоянии вызвала широкий отклик в обществе: слова поддержки журналистке выразили коллеги, военные корреспонденты и тысячи пользователей в соцсетях.

