Появилось новое видео с предполагаемым убийцей Чарли Кирка

Опубликовано новое видео с подозреваемым в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщил глава департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мэйсон. По его словам, запись позволит ускорить расследование громкого преступления.
«Он оставил отпечатки ладоней, мы собираем ДНК, след от обуви, как мы считаем, подозреваемого», — отметил глава ведомства. Слова передает РИА Новости. Позже губернатор Юты Спенсер Кокс заявил, что власти намерены добиваться смертного приговора для убийцы Кирка.
Ранее государственный департамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении иностранных граждан, которые публично осуждают или иронизируют по поводу убийства политического активиста Чарли Кирка. Как подчеркнул заместитель госсекретаря Кристофер Ландау, любые проявления оправдания или одобрения насилия считаются недопустимыми, передает «Царьград».
Чарли Кирк, считающийся одним из ключевых фигур американского ультраправого движения и возглавляющий организацию Turning Point USA (TPUSA) в должности исполнительного директора, получил огнестрельное ранение во время публичных дебатов, состоявшихся в штате Юта. Кирк широко известен своей приверженностью консервативным взглядам и неоднократно выступал за прекращение поддержки Украины со стороны Штатов. Позже о его смерти сообщил президент США Дональд Трамп. Подробнее об убийстве Кирка — в материале URA.RU.
