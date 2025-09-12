Politico: Евросоюз принудил Трампа пойти против России

Лидеры стран Европы сумели убедить президента США Дональда Трампа в необходимости оказать давление на Россию, чтобы побудить ее к началу переговоров по урегулированию конфликта на Украине и введению новых ограничений в отношении Москвы. Об этом сообщает издание Politicо.
«Трамп наконец-то на нашей стороне. Вопрос теперь в том, как совместить эти два подхода», — передает Politico слова одного из дипломатов ЕС. Другой дипломат заявил, что европейским странам предстоит провести «интенсивные обсуждения» со Штатами относительно того, как именно можно эффективно воздействовать на Москву.
По данным издания, для достижения этой цели Евросоюзу необходимо убедить администрацию США — дипломаты называют ее «непредсказуемой». После этого ЕС следует согласовать единую позицию по данному вопросу.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что переговоры между РФ и США развиваются динамично, но в них украинская тематика не является центральной темой. При этом процесс урегулирования конфликта продвигается медленными темпами, тогда как по другим направлениям переговоры показывают хорошие результаты.
