Орбан нашел недостаток в переговорах США и России

Орбан: переговоры России и США идут оперативно, но не сосредоточены на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По мнению Орбана, в вопросе урегулирования конфликта прогресс движется медленно
По мнению Орбана, в вопросе урегулирования конфликта прогресс движется медленно Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что диалог между Россией и США развивается динамично и имеет хороший прогресс, однако украинская тематика не является центральной темой обсуждений. По его словам, процесс урегулирования конфликта продвигается медленными темпами, тогда как по другим направлениям закулисные переговоры демонстрируют хорошие результаты. 

«Пока мы сосредоточены на (конфликте на Украине — прим. URA.RU), и это правильно, потому что это ключевой вопрос для нашей безопасности, „большие парни“, которые ведут переговоры, ведут их не только об этом. Я думаю, они добиваются значительного прогресса в прояснении всех других вопросов», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

По информации издания Responsible Statecraft (RS), после недавних заявлений президента России Владимира Путина о вероятности завершения конфликта на Украине, лидеру США Дональду Трампу рекомендуется значительно активизировать дипломатическую работу для достижения мирного соглашения. В частности, ему нужно инициировать конструктивные переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что диалог между Россией и США развивается динамично и имеет хороший прогресс, однако украинская тематика не является центральной темой обсуждений. По его словам, процесс урегулирования конфликта продвигается медленными темпами, тогда как по другим направлениям закулисные переговоры демонстрируют хорошие результаты.  «Пока мы сосредоточены на (конфликте на Украине — прим. URA.RU), и это правильно, потому что это ключевой вопрос для нашей безопасности, „большие парни“, которые ведут переговоры, ведут их не только об этом. Я думаю, они добиваются значительного прогресса в прояснении всех других вопросов», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По информации издания Responsible Statecraft (RS), после недавних заявлений президента России Владимира Путина о вероятности завершения конфликта на Украине, лидеру США Дональду Трампу рекомендуется значительно активизировать дипломатическую работу для достижения мирного соглашения. В частности, ему нужно инициировать конструктивные переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...