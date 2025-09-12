Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что диалог между Россией и США развивается динамично и имеет хороший прогресс, однако украинская тематика не является центральной темой обсуждений. По его словам, процесс урегулирования конфликта продвигается медленными темпами, тогда как по другим направлениям закулисные переговоры демонстрируют хорошие результаты.
«Пока мы сосредоточены на (конфликте на Украине — прим. URA.RU), и это правильно, потому что это ключевой вопрос для нашей безопасности, „большие парни“, которые ведут переговоры, ведут их не только об этом. Я думаю, они добиваются значительного прогресса в прояснении всех других вопросов», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
По информации издания Responsible Statecraft (RS), после недавних заявлений президента России Владимира Путина о вероятности завершения конфликта на Украине, лидеру США Дональду Трампу рекомендуется значительно активизировать дипломатическую работу для достижения мирного соглашения. В частности, ему нужно инициировать конструктивные переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом.
