ЦИК: более половины записавшихся на ДЭГ избирателей уже проголосовали

Более 50% избирателей, записавшихся на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), уже приняли участие в выборах в рамках Единого дня голосования (ЕДГ-2025). Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.
«Уже более 50% избирателей, записавшихся на голосование, к этому времени проголосовали», — сказал Булаев в ходе брифинга. По его словам, почти миллион граждан воспользовались возможностью проголосовать онлайн. К концу первого дня проведения ДЭГ ожидается, что явка дистанционных избирателей может достичь порядка 70%.
В единый день голосования, который пройдет 14 сентября, в России состоится около пяти тысяч избирательных кампаний различного уровня. Выборы пройдут в 81 регионе страны. Среди них — не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц субъектов РФ, в том числе губернаторов и глав регионов. Голосование продлится три дня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.