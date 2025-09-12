ЦИК: более половины записавшихся на ДЭГ избирателей уже проголосовали

Ожидается, что явка дистанционных избирателей может достичь порядка 70%
Ожидается, что явка дистанционных избирателей может достичь порядка 70%
новость из сюжета
Единый день голосования-2025

Более 50% избирателей, записавшихся на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), уже приняли участие в выборах в рамках Единого дня голосования (ЕДГ-2025). Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

«Уже более 50% избирателей, записавшихся на голосование, к этому времени проголосовали», — сказал Булаев в ходе брифинга. По его словам, почти миллион граждан воспользовались возможностью проголосовать онлайн. К концу первого дня проведения ДЭГ ожидается, что явка дистанционных избирателей может достичь порядка 70%.

В единый день голосования, который пройдет 14 сентября, в России состоится около пяти тысяч избирательных кампаний различного уровня. Выборы пройдут в 81 регионе страны. Среди них — не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц субъектов РФ, в том числе губернаторов и глав регионов. Голосование продлится три дня.

