В России стартовал единый день голосования: как найти свой избирательный участок

В России 12 сентября открылись избирательные участки в различных регионах страны, одной из первых голосование стартовало на Камчатке. В 11 регионах проходит голосование за депутатов законодательных собраний, а в 25 городах избиратели определяют состав представительных органов административных центров. В общей сложности в 81 субъекте федерации намечено проведение около пяти тысяч избирательных кампаний. Как найти свой избирательный участок — в материале URA.RU.
Как найти избирательный участок
На портале госуслуг во вкладке «Мои выборы» размещена вся необходимая информация о предстоящих выборах. Пользователи могут ознакомиться с номером своего избирательного участка, а также с перечнем зарегистрированных кандидатов и участвующих политических партий. В случае, если гражданин намерен проголосовать не по месту постоянной регистрации, а по фактическому месту пребывания, на той же странице доступна опция подачи заявления для изменения избирательного участка. Кроме того, россияне могут выбрать своего кандидата в форме дистанционного электронного голосования. Оно проводится в 24 российских регионах.
Москва
Узнать местоположение своего избирательного участка жители Москвы могут с помощью специального сервиса на портале mos.ru. Для этого необходимо перейти по соответствующей ссылке, указать адрес регистрации, после чего система предоставит информацию о номере избирательного округа, адресе и контактном телефоне участка, а также поможет проложить маршрут до него.
Консультацию по вопросам, связанным с голосованием на участках, можно получить по телефону единой справочной службы правительства Москвы. Операторы предоставят сведения о том, кто имеет право принять участие в выборах, разъяснят порядок голосования вне участков и помогут определить свой избирательный участок.
Выборы-2025
В период единого дня голосования, который продлится с 12 по 14 сентября, на территории России состоятся избирательные кампании различного уровня. В частности, будут организованы выборы глав 21 субъекта Федерации, депутатов региональных законодательных собраний, а также пройдут муниципальные выборы. В общей сложности планируется замещение около 47 тысяч депутатских мандатов и других выборных должностей. Принять участие в голосовании смогут примерно 55 миллионов граждан, обладающих избирательным правом.
