Соловьев заявил о задержании подозреваемого в покушении на него

УФСБ России по Ульяновской области совместно с Пограничными органами задержали жителя Димитровграда, который по заданию украинских спецслужб планировал участвовать в покушении на общественного деятеля Владимира Соловьева. Об этом сообщил сам Соловьев.
«...выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Димитровграда Ульяновской области, 1989 года рождения, который с апреля 2024 года по июнь 2025 года планировал участвовать в подготовке покушения на Соловьева Владимира Рудольфича», — сказано в сообщении журналиста. Новость опубликована в его telegram-канале.
Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ). Максимальное наказание по данной статье — до 20 лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что в Московский Второй Западный окружной военный суд поступило первое уголовное дело, связанное с попыткой организации покушения на Владимира Соловьева. Как сообщили представители суда, материалы дела уже переданы назначенному судье. Обвиняемый Василий Стрижаков проходит по шести статьям УК РФ, включая участие в деятельности террористической организации и незаконное изготовление взрывчатых веществ.
