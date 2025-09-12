Топ самых высокооплачиваемых вакансий для сотрудников без опыта работы в Перми

В Перми работодатели предлагают соискателям без опыта работы вакансии с зарплатой более 250 тысяч рублей. На такой доход может рассчитывать специалист в федеральной компании. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru.
«Наибольший доход предлагают специалисту в федеральной компании — от 250 000 рублей. Водитель-курьер на личном грузовом автомобиле может рассчитывать на зарплату от 201 600 до 519 200 рублей в месяц. Оператору линии и сборщику внедорожников на вахте предлагают оклад от 180 000 рублей», — сообщили URA.RU в hh.ru.
В числе высокооплачиваемых вакансий для начинающих также оказались позиция кладовщика-комплектовщика на вахте (от 164 000 рублей) и менеджера по продажам (от 150 000 до 450 000 рублей). Менеджер по найму персонала и начинающий специалист могут претендовать на зарплату от 100 000 до 300 тысяч рублей.
Водителю-помощнику на автомобиле компании предлагают от 128 500 до 302 520 рублей. Также в топе вакансий — менеджер по продажам металлопроката (от 120 000 до 300 000 рублей) и менеджер транспортной логистики со знанием английского языка (от 60 000 до 370 000 рублей).
