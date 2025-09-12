Суд наказал челябинца, перепутавшего славянские символы со свастикой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинец сделал татуировки несколько лет назад
Челябинец сделал татуировки несколько лет назад Фото:

Миасский горсуд Челябинской области наказал местного жителя за публичное демонстрирование татуировок со свастикой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, мужчина пояснил, что сделал тату давно и думал, что это славянские символы.

«В один из дней мая 2025 года мужчина на стадионе „Труд“, на футбольном матче между командами „Торпедо“ и командой Челябинска публично демонстрировал татуировки. А именно на локте левой руки, на предплечье правой руки, содержащие символы, до степени смешения схожие с нацисткой символикой», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Суд признал болельщика виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Миасский горсуд Челябинской области наказал местного жителя за публичное демонстрирование татуировок со свастикой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, мужчина пояснил, что сделал тату давно и думал, что это славянские символы. «В один из дней мая 2025 года мужчина на стадионе „Труд“, на футбольном матче между командами „Торпедо“ и командой Челябинска публично демонстрировал татуировки. А именно на локте левой руки, на предплечье правой руки, содержащие символы, до степени смешения схожие с нацисткой символикой», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Суд признал болельщика виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...