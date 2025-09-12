Суд наказал челябинца, перепутавшего славянские символы со свастикой

Миасский горсуд Челябинской области наказал местного жителя за публичное демонстрирование татуировок со свастикой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, мужчина пояснил, что сделал тату давно и думал, что это славянские символы.
«В один из дней мая 2025 года мужчина на стадионе „Труд“, на футбольном матче между командами „Торпедо“ и командой Челябинска публично демонстрировал татуировки. А именно на локте левой руки, на предплечье правой руки, содержащие символы, до степени смешения схожие с нацисткой символикой», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Суд признал болельщика виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа.
