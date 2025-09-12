Набиуллина: решение по ключевой ставке в октябре будет зависеть от бюджета

Решение Банка России по ключевой ставке в октябре будет зависеть от параметров федерального бюджета. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Информация размещена на официальном сайте Банка России.
«На заседании в октябре многое будет зависеть от того, какие параметры бюджета будут в итоге предложены», — заявила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. Трансляция шла на «Смотрим». Она подчеркнула, что бюджетные расходы могут существенно повлиять на инфляцию и стоимость заимствований.
Набиуллина также добавила, что на сегодняшнем заседании совет директоров рассматривал два варианта: сохранить ставку или снизить на один процентный пункт. В итоге принято решение снизить ключевую ставку до 17% годовых. Это третье снижение подряд.
Ранее в ЦБ заявили, что решение снизить ставку было обусловлено постепенным возвращением экономики к сбалансированному росту, несмотря на высокую инфляцию, которая в начале сентября достигала 8,2%. Регулятор ожидает, что к концу года уровень инфляции снизиться до 6–7%, а в следующем году вернется к целевым 4%. Следующее заседание по ставке назначено на 24 октября 2025 года.
