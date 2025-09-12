Набиуллина: решение по ключевой ставке в октябре будет зависеть от бюджета

Набиуллина заявила, что Совет директоров сегодня рассматривал два варианта по ключевой ставке
Набиуллина заявила, что Совет директоров сегодня рассматривал два варианта по ключевой ставке

Решение Банка России по ключевой ставке в октябре будет зависеть от параметров федерального бюджета. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Информация размещена на официальном сайте Банка России.

«На заседании в октябре многое будет зависеть от того, какие параметры бюджета будут в итоге предложены», — заявила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. Трансляция шла на «Смотрим». Она подчеркнула, что бюджетные расходы могут существенно повлиять на инфляцию и стоимость заимствований.

Набиуллина также добавила, что на сегодняшнем заседании совет директоров рассматривал два варианта: сохранить ставку или снизить на один процентный пункт. В итоге принято решение снизить ключевую ставку до 17% годовых. Это третье снижение подряд.

Ранее в ЦБ заявили, что решение снизить ставку было обусловлено постепенным возвращением экономики к сбалансированному росту, несмотря на высокую инфляцию, которая в начале сентября достигала 8,2%. Регулятор ожидает, что к концу года уровень инфляции снизиться до 6–7%, а в следующем году вернется к целевым 4%. Следующее заседание по ставке назначено на 24 октября 2025 года.

