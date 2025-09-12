Центробанк объяснил выбор в сторону понижения ключевой ставки

Решение Центробанка снизить ключевую ставку до до 17% годовых связано с постепенным возвращением российской экономики к сбалансированному росту, несмотря на сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году», — сообщили в пресс-службе ЦБ. В заявлении также сказано, что устойчивые показатели роста цен по-прежнему превышают 4% в годовом выражении.
Согласно оценкам регулятора, годовая инфляция на 8 сентября достигла 8,2%. В Банке России прогнозируют снижение инфляции до 6–7% в этом году и возвращение к целевым 4% в 2026 году. Кредитная активность увеличивается, а рынок труда остается напряженным: безработица остается на историческом минимуме. Следующее заседание по ключевой ставке назначено на 24 октября 2025 года.
Сегодня, 12 сентября, ЦБ снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 17 % годовых. По данным регулятора, дальнейшие решения по ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции, передает «Национальная служба новостей». На этом фоне ВТБ снизил ставки по потребкредитам сразу на четыре процентных пункта. В ближайшее время банк также снизит ставки по ипотеке и автокредитам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.