Трамп надеется на смертный приговор для убийцы Кирка

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что подозреваемого в убийстве активиста Чарли Кирка приговорят к смертной казни. Так он прокомментировал ход расследования и задержание преступника в штате Юта.
«Я надеюсь, что его признают виновным, как я полагаю, и надеюсь, что он получит смертную казнь. Чарли Кирк был замечательным человеком, он этого не заслужил. Он работал так усердно и так хорошо, его все любили», — заявил Трамп в эфире Fox News.
Он добавил, что у следствия нет данных о причастности к преступлению других лиц. По его словам, на данный момент подозреваемый задержан. Его допрашивают правоохранительные органы. Трамп предположил, что преступник действовал в одиночку. По его мнению, наводку на предполагаемого убийцу дал «очень близкий к нему человек». При этом он добавил, что не смотрел видео с моментом убийства Кирка.
31-летний Чарли Кирк — известный консервативный политик и сторонник Дональда Трампа. Его застрелили 10 сентября во время публичного выступления в Университете долины Юты. По данным источников Wall Street Journal, экспертиза обнаружила в винтовке, из которой был произведен смертельный выстрел, патроны с лозунгами движения «Антифа», передает «Национальная служба новостей».
Известно, что Чарли Кирк публично выступал против военной помощи Украине и критиковал украинское руководство. Американские СМИ отмечают: активист сыграл значимую роль в победе Трампа на выборах за счет мобилизации молодых избирателей. Гибель Кирка вызвала широкий общественный резонанс как среди политиков, так и среди общественных деятелей США.
