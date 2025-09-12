Жители ХМАО скупают трендовую одежду в стиле СССР

У жителей Югры стало популярно покупать одежду в стиле СССР. Югорчане приобретают как винтажные, так и современные брендовые вещи, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«В ХМАО мужскую одежду с советской символикой или тех времен стали покупать чаще на 75%, женскую — на 11%, а коллекционные вещи — на 7%», — говорится в исследовании. Одними из самых популярных хитов стали толстовки и свитшоты с символами СССР — продажи выросли в 6,5 раз по сравнению с прошлым годом.
Мужчины чаще покупают винтажные шорты, джинсы и брюки. Среди женщин заметнее выросли продажи джемперов, свитеров и кардиганов — спрос вырос на 76%. Стоимость одежды варьируется в пределах примерно 2,5 — 5 тысяч рублей.
«На 41% выросли продажи советских свадебных платьев. На этот рост повлияла мода играть свадьбы в стиле 80-х и 90-х», — отмечают аналитики.
