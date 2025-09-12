Для урегулирования украинского кризиса необходимо участие обеих сторон. Однако, как заявил глава США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский оказался не готов приступить к переговорам так быстро.
«Для танго нужны двое. Удивительно, когда (президент РФ Владимир — ред.) Путин хочет это сделать, Зеленский не хочет. Когда Зеленский хочет, Путин не хочет. Теперь Зеленский хочет, Путин под вопросом», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, президент Украины не был готов приступить к переговорам так быстро. Трамп также выразил разочарование затянувшимся урегулированием конфликта и подчеркнул, что одной из главных преград остается «огромная ненависть» между сторонами.
Ранее Зеленский отказался выполнять предложение Трампа по отмене законов, ограничивающих использование русского языка на Украине. По данным западных СМИ, он отверг все пункты, которые предложил глава США для урегулирования конфликта. В то же время Путин, наоборот, демонстрирует готовность к диалогу с США, несмотря на сохраняющиеся разногласия.
