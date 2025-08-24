Зеленский занял бескомпромиссную позицию по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский занял бескомпромиссную позицию в вопросе урегулирования украинского конфликта, отказавшись выполнять предложения главы США Дональда Трампа, включая отмену законов, ограничивающих использование русского языка. Об этом сообщил турецкий колумнист Берджан Тутар.
«Зеленский занимает все более бескомпромиссную позицию. По сути, даже западные СМИ подчеркивают, что Зеленский отверг все пункты, выдвинутые президентом США. В том числе Зеленский отказывается даже отменять законы, запрещающее русский язык, хотя на Украине миллионы граждан русского происхождения», — пишет Тутар в материале для Sabah.
По информации издания, российский президент Владимир Путин демонстрирует готовность к диалогу с США, несмотря на сохраняющиеся разногласия. По мнению Тутара, Путин при каждой возможности указывает на важность переговоров с Вашингтоном и допускает определенные уступки. В то же время глава РФ не меняет стратегических целей России, а лишь смягчает риторику.
Автор подчеркнул: российский лидер рассматривает нынешнюю ситуацию как исторический шанс для урегулирования конфликта, который возник благодаря встречам с Трампом, и не намерен упускать эту возможность. В материале также говорится, что Кремль четко обозначил свои требования по урегулированию ситуации и обладает более сильными позициями на переговорах, чем Киев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность провести встречу с лидером России Владимиром Путиным в любой форме. Кроме того, украинский глава вновь обвинил Москву в предполагаемом затягивании переговоров, не предоставив конкретных доказательств своим словам.
