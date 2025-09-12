Стали известны подробности биографии военного, который сливал координаты российских войск ВСУ

RT: перебежчик Ступников, который передавал координаты ВСУ, родился в Казахстане
Перебежчик Ступников родился в казахстанском городе Караганда
Перебежчик Ступников родился в казахстанском городе Караганда

Стали известны детали биографии военнослужащего Льва Ступникова, который почти семь месяцев передавал координаты позиций российских войск ВСУ, что привело к ракетным обстрелам по российским военнослужащим. Об этом сообщает RT.

«Лев Ступников родился в 1999 году в казахстанском городе Караганда, но в начале 2000-х его родители переехали в Омск и получили российское гражданство», — сказано в сообщении RT. Отмечается, что службу перебежчик начал в 36-й мотострелковой дивизии.

Также сообщается, что в Омске Ступников окончил школу, после чего поступил в Санкт-Петербургскую военную академию связи имени Буденного. В академии он активно занимался пауэрлифтингом и участвовал в профессиональных соревнованиях, включая Кубок России и другие национальные первенства.

В подразделении «Ахмат» ранее сообщили о российском военнослужащем Льве Ступникове, которого в течение шести месяцев подозревали в передаче информации о позициях российских военных для нанесения ударов ВСУ по собственным сослуживцам в ДНР. Позднее Ступников перешел на сторону украинской армии.

