12 сентября 2025

Ювелирный салон в центре Кургана выставили на продажу

Торговое помещение продается в Кургане
Торговое помещение продается в Кургане Фото:
Курганский маркет: уникальные объекты на продажу

В Кургане на улице Ленина продается ювелирный салон за 15 млн рублей. Об этом говорится в объявлении.

«Предлагается к продаже торговое помещение площадью 94,2 квадратных метра на улице Ленина, 32», — сообщается на сайте «Циан». Согласно открытым данным, в этом помещении находится салон «Скорпион».

Ранее в Кургане выставили на продажу целый парк развлечений. Хозяева оценили детский игровой комплекс в 40 млн рублей.

