Ювелирный салон в центре Кургана выставили на продажу

Торговое помещение продается в Кургане
новость из сюжетаКурганский маркет: уникальные объекты на продажу
В Кургане на улице Ленина продается ювелирный салон за 15 млн рублей. Об этом говорится в объявлении.
«Предлагается к продаже торговое помещение площадью 94,2 квадратных метра на улице Ленина, 32», — сообщается на сайте «Циан». Согласно открытым данным, в этом помещении находится салон «Скорпион».
Ранее в Кургане выставили на продажу целый парк развлечений. Хозяева оценили детский игровой комплекс в 40 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!