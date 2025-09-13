Военнослужащий ВС РФ Лев Ступников во время спецоперации на Украине мог дезертировать и перейти на сторону ВСУ. Об этом сообщили солдаты группы Аида спецназа «Ахмат». По их данным, на протяжении последующих семи месяцев Ступников, предположительно, осуществлял корректировку ракетных ударов по позициям своих бывших сослуживцев.
Кроме того, сообщается, что он, возможно, передавал украинской стороне сведения о дислокации российских подразделений, в результате чего они неоднократно подвергались обстрелам реактивными системами залпового огня HIMARS. Кто такой Ступников и как он предал Россию — в материале URA.RU.
Что известно о Ступникове
Лев Ступников родился в 1999 году в Караганде, Казахстан. В начале 2000-х его семья переехала в Омск, где впоследствии получила российское гражданство. В Омске Ступников завершил обучение в средней школе, после чего отправился в Санкт-Петербург для поступления в Военную академию связи имени С. М. Буденного.
В период учебы в академии Ступников проявил интерес к пауэрлифтингу и, согласно данным из открытых источников, неоднократно принимал участие в различных соревнованиях, включая Кубок России и национальные первенства по этому виду спорта. Свою военную карьеру он начал в составе 36-й мотострелковой дивизии, где был направлен в зону проведения СВО, а впоследствии передавал координаты своих сослуживцев.
Сам связался с Украиной
В одном из видеороликов, опубликованных группой Аида, представлено интервью украинского журналиста Дмитрия Карпенко с молодым военнослужащим, к которому он обращается по имени Лев. В ходе беседы журналист рассказывает, что этот боец самостоятельно вышел на связь с ним, находясь в составе ВС РФ. По предположениям, собеседником Карпенко, молча выслушивающим рассказ, является Ступников.
Карпенко утверждает, что российский солдат первым делом предоставил ему сведения о структуре собственного подразделения, после чего покинул свою позицию и дезертировал. В подтверждение этих слов в видео приведены выдержки из переписки и фотографии военнослужащих на построении. В ролике также сообщается, что Ступников перешел на сторону Украины и был принят в одно из подразделений Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО), где продолжает службу до настоящего времени.
Кроме того, telegram-канал «Тройка» опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, изображен Ступников во время обучения в одном из военных училищ Санкт-Петербурга; снимок датируется периодом до начала его участия в СВО. Аналогичного по внешности человека можно заметить и на видео группы Аида. По информации канала, Ступников сначала перебрался на территорию Украины, а впоследствии уехал за границу вместе с женой, матерью и сестрой.
Сидел за столом с теми, кого убивал
В период с ноября 2023 года по август 2024 года Ступников передавал секретные сведения украинской разведке. Как отмечает telegram-канал «Военкоры вечерки», в результате его предательства погибло свыше 200 военнослужащих из борзинской бригады.
Кроме того, из-за его действий российским силам длительное время не удавалось взять под контроль Угледар, поскольку Ступников фактически выполнял роль информатора ВСУ в рядах российских военных. В публикации также подчеркивается, что он предал своих сослуживцев, с которыми разделял бытовую жизнь: проживал в одном доме, находился на одной плацу, питался и выпивал за одним столом с теми, кто впоследствии стал жертвой его предательства.
Бежал и увез семью
В конечном итоге военнослужащие ВСУ оказали содействие Ступникову в бегстве после того, как возникла реальная угроза его разоблачения. Одновременно его бывшие сослуживцы, предположив, что он мог погибнуть в ходе боевых действий, подвергали себя опасности, пытаясь отыскать подтверждения его гибели.
Как сообщает RT, после исчезновения Ступникова его считали либо погибшим, либо самовольно покинувшим воинскую часть. В этот период его мать, младшая сестра и супруга отправились якобы на отдых в Турцию, однако на самом деле они направились на Украину, где присоединились к самому Ступникову. Сейчас семья проживает в Германии вместе с родственниками из Казахстана, тогда как сам Ступников продолжает принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
RT попытался установить контакт с родственниками Ступникова, проживающими в России и Казахстане, однако все они категорически отказались обсуждать его действия. В то же время бывшие однокурсники Ступникова, с которыми корреспондентам RT удалось связаться, охарактеризовали его крайне негативно, подчеркнув, что он опорочил звание офицера.
«Мы с ним когда-то вместе тренировались, но теперь я знать ничего не хочу об этом человеке. Это позор России и чести российского офицера», — сообщил один из бывших однокурсников Ступникова.
Что ждет Ступникова
Несколько пуль
По мнению обозревателя «Царьграда» Олега Беликова, за такое предательство Льва Ступникова ожидает суровое наказание: военного могут застать врасплох несколько пуль где-либо на территории Испании. В качестве примера Беликова напомнил о судьбе российского пилота Максима Кузьминова, который в августе 2023 года во время СВО перегнал вертолет Ми-8 на украинскую сторону.
По словам эксперта, из обещанных Кузьминову 500 тысяч долларов ему выплатили лишь незначительную сумму, которой оказалось недостаточно для организации эффективного укрытия. При этом, как подчеркнул Беликов, после того как история предательства была использована в информационных целях, украинская сторона фактически прекратила интересоваться его дальнейшей судьбой.
Пожизненный срок
Кроме того, Льву Ступникову в случае возвращения на территорию России грозит пожизненное заключение. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
По словам эксперта, спецслужбы, как правило, полностью используют предателей, после чего избавляются от них. Лишь немногим удается получить убежище на военных объектах Великобритании или США. Однако даже там их жизнь напоминает заключение, «поскольку покинуть эти военные базы они не могут, опасаясь за свою жизнь. Кроме того, их никто не выпустит».
Специалист также подчеркнул, что в случае поимки Ступникова российские власти передадут его под суд. Если российская правоохранительная система сможет установить местонахождение предателя и задержать его, ему будет назначено строгое наказание в соответствии с действующим законодательством. Срок лишения свободы может составить не менее 25 лет, вплоть до пожизненного заключения, в зависимости от тяжести преступления и последствий, к которым привело предательство, добавил военный эксперт.
