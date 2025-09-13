Член участковой избирательной комиссии от КПРФ Михаил Качалин попытался сорвать открытие избирательного участка №131 в Саратовской области. Об этом сообщила наблюдатель от Общественной палаты на УИК №131 Софья Спиридонова. По ее словам, мужчина препятствовал опечатыванию стационарного ящика для голосования, а в ходе конфликта напал на председателя комиссии Анастасию Морозову.
«Михаил Качалин пытался воспрепятствовать открытию избирательного участка, не давал опечатать стационарный ящик для голосования... Анастасия Морозова пыталась пресечь незаконные действия члена комиссии, но Качалин набросился на нее, ударил и повалил с ног», — пишет Saratov24.ru со ссылкой на Спиридонову.
В результате инцидента председателю потребовалась медицинская помощь, ее доставили в больницу. Факт произошедшего подтвержден представителями комиссии и общественными наблюдателями. Как пояснила Спиридонова, действия члена комиссии были агрессивными и помешали нормальной работе избирательного участка.
Сейчас с Качалиным работают правоохранительные органы, а председатель УИК подала официальную жалобу в полицию. Участковая избирательная комиссия приняла решение обратиться в суд с требованием об отстранении Качалина от работы в комиссии и его удалении с участка.
В России 12 сентября стартовал единый день голосования, который продлится до 14 сентября. В этот период состоятся избирательные кампании различных уровней, в том числе выборы глав 21 региона, депутатов заксобраний субъектов РФ, а также муниципальные выборы. В общей сложности планируется замещение порядка 47 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Ожидается, что в голосовании примут участие примерно 55 миллионов избирателей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.