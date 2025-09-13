Хуситы заявили о ракетном ударе по Тель-Авиву

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о нанесении удара гиперзвуковой баллистической ракетой по целям в Тель-Авиве. О прошедшей операции сообщил официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, применив гиперзвуковую баллистическую ракету „Палестина-2“ с разделяющейся головной частью, которая поразила несколько уязвимых целей в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив). Операция успешно достигла своих целей», — заявил представитель хуситов. Его слова передает Al Masirah.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАД) информировала о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена. По данным израильских военных, ракета была нейтрализована за пределами воздушного пространства страны, сирены воздушной тревоги звучали в нескольких районах Израиля.
Движение «Ансар Аллах» регулярно выступает с угрозами удара по территории Израиля в ответ на эскалацию конфликта в секторе Газа. С ноября 2023 года хуситы атаковали более ста судов в Красном море и Аденском заливе, препятствуя судоходству через Баб-эль-Мандебский пролив. Хуситы заявляют, что подобные действия продолжатся, пока военная операция Израиля в Газе не будет прекращена.
