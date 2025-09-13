Памфилова: восемь уголовных дел завели из-за происшествий в дни выборов

В дни выборов за сутки поступило 228 сообщений о происшествиях
Восемь уголовных дел было возбуждено за последние сутки по сообщениям о происшествиях, связанных с выборами. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК.

«Возбуждено восемь уголовных дел, большая часть из них — по заведомо ложным сообщениям об атаках терроризма», — заявила председатель ЦИК. Отмечается, что за последние сутки поступило 228 сообщений о происшествиях в дни выборов.

Памфилова сообщила, что шесть ложных сообщений о минировании поступили из Курской области и Севастополя. Ведомство отметило оперативную реакцию правоохранительных органов и подчеркнуло, что все обращения тщательно проверяются.

В 2025 году Единый день голосования назначен на 14 сентября. В большинстве регионов России избирательные участки будут работать в течение трех дней — с 12 по 14 сентября. Гражданам предстоит избрать руководителей двадцати регионов, а также депутатов законодательных собраний в одиннадцати субъектах. Кроме того, в 26 регионах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, являющихся административными центрами субъектов.

{{author.id ? author.name : author.author}}
