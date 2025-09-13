Путин и Собянин на одном Aurus приехали в Национальный космический центр

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли вместе на президентском лимузине Aurus в новый Национальный космический центр (НКЦ) по случаю празднования Дня города в Москве. Об этом сообщают журналисты.
«Глава государства и мэр столицы прибыли в НКЦ на президентском лимузине Aurus», — передает РИА Новости. «Национальный космический центр» станет новой точкой притяжения лучших специалистов отрасли и площадкой для международного сотрудничества.
Строительство комплекса началось в конце 2019 года на территории государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Архитектурной доминантой стал 47-этажный небоскреб со шпилем высотой 288 метров, стилизованный под ракету, установленную на стартовом столе. В здании разместятся не только работники «Роскосмоса», но и представители зарубежных организаций, в том числе NASA в России. Для удобства перемещения специалистов между корпусами сооружены пешеходные галереи и мостовые переходы.
Ранее Владимир Путин и Сергей Собянин приняли участие в торжественных мероприятиях в парке «Зарядье» и поздравили москвичей с Днем города. Праздничная программа в столице включает концерты, выставки, фестивали и спортивные соревнования, а праздничные события охватят все округа Москвы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.